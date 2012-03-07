〔表格〕台股外资及陆资卖超29.37台币,连续第四天卖超

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北3月7日电---台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超29.37亿台币,为连续第四天卖超,累计金额为105.03亿.
三大法人今日合计卖超40.62亿台币,上交易日修正后为卖超42.91亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
3/7 -29.37 -6.41 -4.84 -40.62
3/6 -13.22 -3.41 -26.28r -42.91r
3/5 -44.39r -22.29 -11.60r -78.27r
3/3 -18.05 +2.93 -4.71r -19.84r
3/2 +17.91 -1.18 -1.32r +15.42r
3/1 +41.11 +11.49 +3.92r +56.52r
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本月累计 -46.01 -18.86 -44.83 -109.69
月份 外资 自营商 投信 合计
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 董永年; 审校 张喜良
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保