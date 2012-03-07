〔日本债市〕公债价格扬升,五年期公债收益率创16个月新低

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 五年券与20年券利差扩大
* 银行买盘可能支撑周四的五年期公债标售
* 10年期公债期约仍守在10日均线之上
路透东京3月7日电---日本公债周三全面上涨,五年期日债收益率(殖利率)创下2010年10月以来新低,因希腊换债协议进展及全球经济放缓疑虑,增添固定收益资产的避险魅力.
五年期日债收益率JP5YTN=JBTC下滑1.5基点至0.28%,价格表现优于中长天期券种,而五年券与20年券收益率扩大至1.475个基点的六个月新高.
日本央行上月意外放宽政策,持续令五年期公债受到提振;日央行称将会额外买进10万亿(兆)日圆的公债,这是其买进资产计画的一部分.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保