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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 15:50 BJT

〔日本债市〕公债价格扬升,五年期公债收益率创16个月新低

* 五年券与20年券利差扩大

* 银行买盘可能支撑周四的五年期公债标售

* 10年期公债期约仍守在10日均线之上

路透东京3月7日电---日本公债周三全面上涨,五年期日债收益率(殖利率)创下2010年10月以来新低,因希腊换债协议进展及全球经济放缓疑虑,增添固定收益资产的避险魅力.

五年期日债收益率JP5YTN=JBTC下滑1.5基点至0.28%,价格表现优于中长天期券种,而五年券与20年券收益率扩大至1.475个基点的六个月新高.

日本央行上月意外放宽政策,持续令五年期公债受到提振;日央行称将会额外买进10万亿(兆)日圆的公债,这是其买进资产计画的一部分.

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