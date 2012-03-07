〔台湾央行〕共发行3,418.5亿台币存单,发行余额减663.5亿

路透台北3月7日电---台湾央行周三公布,今日共发行3,418.5亿台币存单,相较存单到期金额4,082亿,存单发行余额减663.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期3,065亿台币,利率为0.87%;91天期286亿台币,利率为0.93%;182天期67.5亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行726亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,183.4亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周二当日超额准备为9亿台币,累计超额准备为负118亿台币,加计前期1%的超额准备为743亿台币.(完)