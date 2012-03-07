〔台湾央行〕共发行3,418.5亿台币存单,发行余额减663.5亿

国际油市：亚洲燃料油看涨气氛浓，即期跨月价差升至数周高点
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
路透台北3月7日电---台湾央行周三公布,今日共发行3,418.5亿台币存单,相较存单到期金额4,082亿,存单发行余额减663.5亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期3,065亿台币,利率为0.87%;91天期286亿台币,利率为0.93%;182天期67.5亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行726亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,183.4亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正后周二当日超额准备为9亿台币,累计超额准备为负118亿台币,加计前期1%的超额准备为743亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。