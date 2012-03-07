〔两岸关系〕陆客自由行试点城市今年内可望新增七至十个--台湾陆委会

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北3月7日电---台湾陆委会周三指出,开放大陆陆客自由行试点城市可望于今年内新增七至十个,加计原已开放的三个城市,总数将达到10-13个,料进一步促进台湾观光业成长.
陆委会发布一简单的新闻稿称,目前两岸持续透过小两会(台湾海峡两岸观光旅游协会、海峡两岸旅游交流协会)平台磋商中,希望尽快完成并且实施.一旦双方达成共识后,就会尽速对外公布结果.
新闻稿中并未指出为何协商结论迟迟无法出炉,但显然双方对开放城市的总数尚未最后确定.
此前消息人士已指出,新增的城市主要为天津、重庆、南京、杭州、广州等与台湾较有渊源的城市.原先已开放的城市则为上海、北京与厦门.
此前台湾总统马英九已表示将扩大陆客自由行开放城市,从现有的三个增加到11个,并会在3月正式上路.
交通部观光局也在日前指出,在航班增加等有利因素带动下,预估今年来台旅客人次目标将达660万,较去年的600万增加10%.其中高居首位的大陆观光客预估可达200万人次,较去年逾170万人也增加10%.[ID:nST0494747](完)
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保