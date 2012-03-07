〔欧洲个股〕法国金融监管机构料对法兴银行开罚,因该公司内控松散

路透巴黎3月7日电---法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)公布的一份申报监管机构文件显示,法国金融监督机构ACP已经发现该行内部对于洗钱及恐怖主义融资方面的控管松散,可能对其开罚.

申报文件指出,ACP在一次着重于法国兴业私人银行业务的调查之后,于9月底展开"纪律程序"(disciplinary procedure).

法国兴业日期注明为3月2日的申报文件中指出,这项调查为范围广大调查的一部分,而该调查渐渐影响到"所有法国大型企业".

一名法国兴业发言人周三拒绝马上对此置评.(完)