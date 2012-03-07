〔欧洲个股〕法国金融监管机构料对法兴银行开罚,因该公司内控松散

国际油市：亚洲燃料油看涨气氛浓，即期跨月价差升至数周高点
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
路透巴黎3月7日电---法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)公布的一份申报监管机构文件显示,法国金融监督机构ACP已经发现该行内部对于洗钱及恐怖主义融资方面的控管松散,可能对其开罚.
申报文件指出,ACP在一次着重于法国兴业私人银行业务的调查之后,于9月底展开"纪律程序"(disciplinary procedure).
法国兴业日期注明为3月2日的申报文件中指出,这项调查为范围广大调查的一部分,而该调查渐渐影响到"所有法国大型企业".
一名法国兴业发言人周三拒绝马上对此置评.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
行业消息人士称，周四1000GMT时，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油3月/4月跨月价差报在每吨2.70美元，比上日同一时间上涨约0.70美元。
指标5月棕榈油期货下跌1.3%，收报每吨2,929马币(658.05美元)。盘中曾低见2,925马币，为11月22日以来低位。成交量为70,395口。
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。