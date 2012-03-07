〔台湾汇市〕台币兑美元连四跌收低2.7分,希腊违约忧虑重起

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北3月7日电---台币兑美元TWD=TP周三收跌2.7分,为连续第四日下跌.希腊违约忧虑重新燃起,市场避险情绪升温.盘中外资小幅汇出,只不过出口商卖盘抵销了台币的贬幅,市场预料汇市短期料呈现胶着.
汇银人士指出,希腊的情势发展仍存变数,这令市场观望气氛弥漫,短期不易有方向性的突破,短期的汇价区间先看29.470-570.他们也表示,尽管近期避险情绪大起,但外资仍未明显大幅汇出,卖单多半挂在29.5以上.近期外资可能倾向先停、看、听,将资金暂时停泊在帐上再做打算.
"盘初外资汇出,不过随着台股跌幅缩小,出口商卖盘也陆续出笼,贬值力道逐渐抵销,"一位本地银行交易人士表示.
交易员并指出,经历上日欧美股市的跌势,亚洲货币今日表现均相当疲弱.盘中除了外资买美元之外,油款也有进场.只不过,出口商的需求还是不少,这让台币跌幅有限,盘中台币兑美元的汇价多半在平盘附近升跌.
台股加权指数.TWII周三收盘下跌0.44%,至7,903.08点;外资及陆资在台股卖超29.37亿台币,为连续第四天卖超,累计金额为105.03亿.[ID:nST0508809]
新兴亚洲货币周三下滑,因对希腊救助计划的担忧重燃,促使投资者削减风险资产持仓.韩元兑美元KRW=连续第三个交易日下跌,因希腊违约忧虑重燃,打击投资者信心,但出口商的美元卖盘令韩元限于窄幅区间交投,限制了跌幅.[EMRG/SGCN]
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--记者 高洁如; 审校 林高丽
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保