〔台湾汇市〕台币兑美元连四跌收低2.7分,希腊违约忧虑重起

路透台北3月7日电---台币兑美元TWD=TP周三收跌2.7分,为连续第四日下跌.希腊违约忧虑重新燃起,市场避险情绪升温.盘中外资小幅汇出,只不过出口商卖盘抵销了台币的贬幅,市场预料汇市短期料呈现胶着.

汇银人士指出,希腊的情势发展仍存变数,这令市场观望气氛弥漫,短期不易有方向性的突破,短期的汇价区间先看29.470-570.他们也表示,尽管近期避险情绪大起,但外资仍未明显大幅汇出,卖单多半挂在29.5以上.近期外资可能倾向先停、看、听,将资金暂时停泊在帐上再做打算.

"盘初外资汇出,不过随着台股跌幅缩小,出口商卖盘也陆续出笼,贬值力道逐渐抵销,"一位本地银行交易人士表示.

交易员并指出,经历上日欧美股市的跌势,亚洲货币今日表现均相当疲弱.盘中除了外资买美元之外,油款也有进场.只不过,出口商的需求还是不少,这让台币跌幅有限,盘中台币兑美元的汇价多半在平盘附近升跌.

台股加权指数.TWII周三收盘下跌0.44%,至7,903.08点;外资及陆资在台股卖超29.37亿台币,为连续第四天卖超,累计金额为105.03亿.[ID:nST0508809]

新兴亚洲货币周三下滑,因对希腊救助计划的担忧重燃,促使投资者削减风险资产持仓.韩元兑美元KRW=连续第三个交易日下跌,因希腊违约忧虑重燃,打击投资者信心,但出口商的美元卖盘令韩元限于窄幅区间交投,限制了跌幅.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

----------------------------------------------------------------------------

16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.565 29.538 29.410-29.589 29.560 7.08 6.85

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.537 29.512 29.510-29.580 29.580 2.68 3.39

COSMOS1

----------------------------------------------------------------------------

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 0.000/0.010 0.010/0.020

美元/台币六个月期 -0.135/-0.105 -0.140/-0.110

----------------------------------------------------------------------------(完)