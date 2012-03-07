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亚洲 | 2012年 3月 7日 星期三 17:20 BJT

〔台湾金融〕金管会同意上海商银申请设立泰国和印尼办事处

路透台北3月7日电---台湾金管会周三表示,同意上海商业储蓄银行申请设立泰国及印尼代表人办事处.

台湾金融业利差偏低,银行无不力求跨入高利差市场,寻求更高收益.

金管会表示,上海商银为加强服务台商,并拓展国际金融市场,同意其申请设立泰国及印尼办事处.该行现有海外分支机构为香港分行、越南同奈分行及办事处,若加计本次申请之泰国及印尼代表人办事处共五处.

金管会称,目前台湾的兆丰银行在泰国设有一家子行;而国泰世华银行、第一银行和中国信托银行在泰国设有共三家办事处.中国信托银行则在印尼设有一家子行.(完)

--记者 高洁如; 审校 曾祥进

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