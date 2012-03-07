〔台湾金融〕金管会同意上海商银申请设立泰国和印尼办事处

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透台北3月7日电---台湾金管会周三表示,同意上海商业储蓄银行申请设立泰国及印尼代表人办事处.
台湾金融业利差偏低,银行无不力求跨入高利差市场,寻求更高收益.
金管会表示,上海商银为加强服务台商,并拓展国际金融市场,同意其申请设立泰国及印尼办事处.该行现有海外分支机构为香港分行、越南同奈分行及办事处,若加计本次申请之泰国及印尼代表人办事处共五处.
金管会称,目前台湾的兆丰银行在泰国设有一家子行;而国泰世华银行、第一银行和中国信托银行在泰国设有共三家办事处.中国信托银行则在印尼设有一家子行.(完)
--记者 高洁如; 审校 曾祥进
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保