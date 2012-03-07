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货币新闻 | 2012年 3月 8日 星期四 06:38 BJT

《综述》美国就业市场显示更多复苏迹象;单位劳工成本大幅上修

* 2月民间部门就业岗位增加21.6万--ADP

* 劳工部上修第四季单位劳工成本增幅

* 1月房价下跌--CoreLogic

* 上周购房贷款申请指数上升--MBA

路透纽约3月7日电---美国企业2月增加聘雇,支持了就业市场加速复苏的预期.

周三公布的另一数据显示,去年底薪资增长较原先估计迅速得多,对消费者而言是好消息,但对美国联邦储备理事会(FED,美联储)来说则可能是潜在的通胀问题.

据民间就业服务机构ADP Employer Services报告,美国2月民间部门就业岗位增加21.6万,高于分析师预估的增加20.8万.

美国政府周五将公布更为全面的2月就业市场报告,公共和民间部门就业均包括在内.

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