《综述》美国就业市场显示更多复苏迹象;单位劳工成本大幅上修

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 2月民间部门就业岗位增加21.6万--ADP
* 劳工部上修第四季单位劳工成本增幅
* 1月房价下跌--CoreLogic
* 上周购房贷款申请指数上升--MBA
路透纽约3月7日电---美国企业2月增加聘雇,支持了就业市场加速复苏的预期.
周三公布的另一数据显示,去年底薪资增长较原先估计迅速得多,对消费者而言是好消息,但对美国联邦储备理事会(FED,美联储)来说则可能是潜在的通胀问题.
据民间就业服务机构ADP Employer Services报告,美国2月民间部门就业岗位增加21.6万,高于分析师预估的增加20.8万.
美国政府周五将公布更为全面的2月就业市场报告,公共和民间部门就业均包括在内.
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p