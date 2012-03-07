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亚洲 | 2012年 3月 8日 星期四 07:15 BJT

〔东京汇市〕欧元脱离低位,市场观望希腊协议结果及欧洲央行利率决定

* 希腊换债协议获得更多参与支持

* 报导称美联储考虑采取新方式购债,市场信心为之一振

* 新西兰央行降低外界升息预期

路透悉尼3月8日电---美元周四在亚洲盘初居于守势,欧元及商品货币则从本周劣势中稍获喘息,因希腊债务交换协商取得一些进展.

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