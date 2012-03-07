〔美国个股〕霍尼韦尔预计第一季EPS近预估区间高端,维持2012年财测

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透3月7日电---美国多元化制造企业--霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)表示,其第一季获利将接近先前预测区间的高端.该公司并重申2012年营收和每股盈余(EPS)预估.
霍尼韦尔财务长Dave Anderson周三告诉投资者,今年该公司美国营收成长将略高于先前预期的2-4%;在此同时,在中国的表现则低于稳定改善的预期.
该公司目前预计第一季EPS为0.96-0.98美元.之前预估区间为0.93-0.98美元.分析师预估则为0.98美元.
霍尼韦尔并维持2012年全年预估和2014年的营收预估不变.
霍尼韦尔预估2012年营收为378亿-389亿美元,EPS料为4.25-4.50美元,那将表示较2011年增长5-11%.该公司先前预估2014年营收410亿-450亿美元.该公司未提供2013年预估.
据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估霍尼韦尔今年EPS为4.44美元,营收为385.0亿美元.
该公司预估"高成长领域"的营收将从2011年的72亿美元,增至今年的80亿美元,到2014年增至100亿美元.
"中国和印度是这幅成长蓝图的主要动力."高成长领域执行长暨总裁Shane Tedjarti并表示,霍尼韦尔预计俄罗斯、巴西、墨西哥和土耳其是其国际市场主要机会.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 p +0.4 r +1.7 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第四季 +0.4 p-@ +0.1 r-@ +1.2 p-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 p