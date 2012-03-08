更正:〔美国个股〕霍尼韦尔预计第一季EPS近预估区间高端,维持2012年财测

(更正:因译文有误,内文第二段改为...."在中国的表现虽低于预期,但正在稳定改善",非"在中国的表现则低于稳定改善的预期")

路透3月7日电---美国多元化制造企业--霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)表示,其第一季获利将接近先前预测区间的高端.该公司并重申2012年营收和每股盈余(EPS)预估.

霍尼韦尔财务长Dave Anderson周三告诉投资者,今年该公司美国营收成长将略高于先前预期的2-4%;在中国的表现虽低于预期,但正在稳定改善.

该公司目前预计第一季EPS为0.96-0.98美元.之前预估区间为0.93-0.98美元.分析师预估则为0.98美元.

霍尼韦尔并维持2012年全年预估和2014年的营收预估不变.

霍尼韦尔预估2012年营收为378亿-389亿美元,EPS料为4.25-4.50美元,那将表示较2011年增长5-11%.该公司先前预估2014年营收410亿-450亿美元.该公司未提供2013年预估.

据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预估霍尼韦尔今年EPS为4.44美元,营收为385.0亿美元.

该公司预估"高成长领域"的营收将从2011年的72亿美元,增至今年的80亿美元,到2014年增至100亿美元.

"中国和印度是这幅成长蓝图的主要动力."高成长领域执行长暨总裁Shane Tedjarti并表示,霍尼韦尔预计俄罗斯、巴西、墨西哥和土耳其是其国际市场主要机会.(完)