〔欧元区经济〕意大利经济改革将有助改善债务状况--标准普尔

路透纽约3月7日电---标准普尔主权评等委员会主席John Chambers认为,意大利经济改革计画若充分执行,可望强化其负债状况.

意大利总理蒙堤提出的改革包含开放银行、计程车、律师和药房等部分国家服务部门.

"我们认为他有强力的改革计画.如果在他任内能贯彻,并执行那些计画,就会把意大利带到强劲得多的成长道路,债务动态会明显改善."Chambers透过电话采访告诉路透.

标普1月调降意大利评等至"BBB+",比垃圾级高三个级距,和哈萨克、泰国等新兴市场国家相同.当时标普下调了九个欧元区国家评等.意大利评等和欧元区的爱尔兰相同.

Chambers称,欧洲央行通过1兆(万亿)欧元三年期低廉贷款,即长期再融资操作(LTRO),致力遏阻欧元区经济放缓,这正提供暂时的缓解.

"我们将LTRO视为缓和剂,但不是治疗.那让欧洲领导人有三年时间着手部分结构性措施."Chambers说.

他表示,借贷操作"也已拉低许多在第四季严重恶化的政府收益率曲线,尽管不是全部.但市场多变,如果政府制定者不利用LTRO所提供的机会进行彻底的改革,利率可能会再度上升."

对于美国,Chambers表示除非美国经济或财政状况发生什么重大改变,不然标准普尔可能将等2013年2月政府公布2014年预算,才会对其评等做任何决定.(完)