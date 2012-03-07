《台湾报摘》--工商时报3月8日

* 头版头条:

--市场传出去年主机板厂商杀价竞争过于激烈,为了让价格趋于稳定,将在3月酝酿调涨售价,涨幅约3-5%,市场直指龙头厂华硕(2357.TW)将率先发动攻势.

* 其他:

--三大寿险公司2月新契约保费(FYP)竞争激烈,预估可推高前2月寿险新契约保费至接近1,900亿台币的水准.寿险业界调查,国泰人寿2月FYP约220-230亿台币,富邦人寿受理新契约保费也接近230亿,两大寿险公司差距极近.

--统一企业(1216.TW)将启动南台湾规模最大的投资计画.高雄"梦时代"第二期开发案即将启动开发脚步,为统一企业集团投入复合式商业不动产的滩头堡.

--台湾老牌汽水厂黑松(1234.TW)积极活化闲置资产,董事会上日开会决定卖了最具价值的微风广场停车场,总计1,344坪.由于地理位置佳、地块完整,且具稀有性,预料将成为兵家必争之地.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 乔艳红

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