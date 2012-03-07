《台湾报摘》--工商时报3月8日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 头版头条:
--市场传出去年主机板厂商杀价竞争过于激烈,为了让价格趋于稳定,将在3月酝酿调涨售价,涨幅约3-5%,市场直指龙头厂华硕(2357.TW)将率先发动攻势.
* 其他:
--三大寿险公司2月新契约保费(FYP)竞争激烈,预估可推高前2月寿险新契约保费至接近1,900亿台币的水准.寿险业界调查,国泰人寿2月FYP约220-230亿台币,富邦人寿受理新契约保费也接近230亿,两大寿险公司差距极近.
--统一企业(1216.TW)将启动南台湾规模最大的投资计画.高雄"梦时代"第二期开发案即将启动开发脚步,为统一企业集团投入复合式商业不动产的滩头堡.
--台湾老牌汽水厂黑松(1234.TW)积极活化闲置资产,董事会上日开会决定卖了最具价值的微风广场停车场,总计1,344坪.由于地理位置佳、地块完整,且具稀有性,预料将成为兵家必争之地.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 乔艳红
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International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保