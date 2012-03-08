《全球重要经济事件一览表》--3月8日-3月15日

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3月8日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0900),会后公布利率决定(1245)并举行记者会(1330).
雅典--希腊内阁启动与民间债权人的债务交换,目标为3月11日之前完成.
东京--日本国会众议院将通过2012/13年度预算案.
东京--日本经济产业大臣枝野幸男举行记者会(0900).
惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明及利率决定.
渥太华--加拿大央行宣布利率决定(1400).
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(最后一日).
芝加哥--经济合作暨发展组织(OECD) 2012年城市圆桌会议,与会者为市长及政府部长.(至3月9日)
德克萨斯州达拉斯--美国财政部长盖特纳在达拉斯地区商会(Dallas Regional Chamber)出席"与财政部长会话"的系列经济活动(2100).
3月9日(五)
伦敦--2012年2月英国央行/GfK NOP通胀调查.
布鲁塞尔--欧洲领导人将在电话会议中,就希腊的第二轮救助方案作出最终决定.
罗马--国际货币及金融系统改革会议.意大利财政经济部国库署署长格雷利(Vittorio Grilli)将出席.(1700)
里斯本--瑞典央行总裁英韦斯参加葡萄牙央行举办的会议,主题为"金融监管与巴塞尔III协议".
3月12日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1400).
东京--日本央行货币政策会议(至3月13日).
纽约--联合国经济及社会理事会(ECOSOC)与布雷顿森林机构、世界贸易组织(WTO)和联合国大会就贸易与发展举行高层会议.(至3月13日)
巴西圣保罗--加拿大央行副总裁麦克勒姆在巴西-加拿大商会发表演说.(1930)
3月13日(二)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决定,并公布政策声明.(1815)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)会议.
芬兰赫尔辛基--芬兰总理卡泰宁和前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在有关欧洲未来的研讨会上发表讲话(1045).
布达佩斯--经济合作暨发展组织(OECD)启动匈牙利经济调查.
东京--日本央行货币政策会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)预算、金融及行政委员会.(1400)
田纳西州纳许维尔--美国联邦存款保险公司(FDIC)代理董事长Martin Gruenberg、美国代理通货监理官John Walsh将出席2012美国独立社区银行家协会National Convention and Techworld一般会程中发表讲话.(1400)
华盛顿--美国商务部主管国际贸易事务的次长Francisco Sanchez以"不断改变的美国贸易局势"为题发表演说,内容包括出口计划,以及美国最近与哥伦比亚、巴拿马、韩国的贸易协定.(1630)
3月14日(三)
东京--日本央行公布月度报告.
东京--日本财务省国际事务次官浅川雅嗣在亚洲开发银行研究所举行的欧元区危机会议上作主旨演讲.
奥斯陆--挪威央行政策制定执行委员会召开利率会议.
纳什维尔--(邀请)美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在美国独立社区银行家协会(ICBA) 2012年全国大会上发表讲话(1400).
3月15日(四)
墨西哥城--20国集团(G20)特别代表(Sherpas)会议(至3月16日).
法兰克福--欧洲央行公布月报(0900).
首尔/华盛顿--韩国及美国自由贸易协定开始生效.
悉尼--澳洲央行公布公报(0030).
苏黎世--瑞士央行公布季度货币政策评估报告(0830).
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁举行记者会,主题为货币政策及全球经济(0900).
卢森堡--卢森堡央行公布公报.
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特在MNSI举办的活动中发表主题演说.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 王兴亚
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