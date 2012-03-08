〔韩国汇市〕韩圜兑美元盘初上扬,静待韩国央行利率决议

路透首尔3月8日电---韩国韩元兑美元KRW=周四盘初中止连三天跌势,此前令人振奋的美国就业数据和对希腊将如期重组债务的乐观情绪提振全球市场.
0025GMT,韩元兑美元报1,122.3韩圜,上日国内收盘报1,124.8.
3月三年期公债期货KTBc1跌至104.06.
投资者静候约0100GMT宣布韩国央行月度货币政策会议的利率决定.路透调查的15位分析师均预估央行将连九个月维持利率于3.25%不变.
0025GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,122.3 1,124.8
日圆/韩元JPYKRW=R 13.8015/120 13.9213/302
韩国公债期货KTBc1* 104.06 104.07
韩国综合股价指数.KS11 1,984.15 1,982.15
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
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