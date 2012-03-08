〔全球贵金属〕3月7日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓均维持不变

路透3月8日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周三的黄金持仓量与周二持平,最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量亦维持不变.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,592,971.1 3月7日 41,592,971.1 3月6日 0.0 0.00%
iShares 313,895,682.0 3月7日 313,895,682.0 3月6日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 龚芳;审校 王丽鑫
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