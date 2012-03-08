更正:〔芝加哥期市〕美国谷物期货涨跌互现,小麦期货隔夜挫跌后反弹

(更正:因译文有误,内文第四段改为...小麦期货上升"0.20%",非"0.02%")
路透悉尼3月8日电---美国谷物期货周四盘初涨跌互现,小麦期货在此前海外市场大跌后小幅回升,美国农业部降于周五公布作物报告.
美国大豆期货SK2跌0.08%至每蒲式耳13.25-3/4美元.
5月玉米期货CK2亦下滑0.08%,报6.38-1/4美元.
0038GMT,芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦期货WK2上升0.20%,至每蒲式耳6.40-1/2美元.
南美大豆产量存在不确定性.巴西第三大大豆种植州Rio Grande do Sul的农业管理机构预测,本季将收获710万吨大豆,低于此前预估的800万吨.
交易员在美国农业部(USDA)周五发布月度供需报告前调整仓位,预计该报告显示美国2011/12年期末大豆库存下降.
中国玉米和大豆种植大省黑龙江一位地方官员透露,该省目标是今年粮食增产8%,还将减少大豆种植面积并增加玉米种植.
交易员称,台湾早餐大豆采购协会(Breakfast Soybean Procurement Association)通过国际招标,采购4-6万吨美国或巴西大豆.
欧洲贸易商称,伊朗国有动物饲料集团SLAL标购10万吨玉米和10万吨豆粕.
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 640.50 1.25 +0.20% -2.62% 656.29 35
CBOT玉米 638.25 -0.50 -0.08% -2.41% 642.91 43
CBOT大豆 1325.75 -1.00 -0.08% -0.71% 1267.99 70
CBOT稻米 $14.28 $0.05 +0.35% +0.18% $14.36 42
美国原油 $106.10 -$0.06 -0.06% +1.34% $102.70 51
汇率
欧元/美元 $1.315 -$0.001 -0.05% +0.24%
美元/澳元 1.055 -0.004 -0.34% +0.05%
附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)
--编译 王翔琼/肖群英;审校 龚芳/郑茵