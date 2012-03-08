版本:
中国
债券 | 2012年 3月 8日 星期四 11:00 BJT

〔标题新闻〕美国共和党在众议院推动法案将美联储权责仅限于稳定通胀,但遭民主党阻挠

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8E7E63]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐