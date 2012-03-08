《钢铁产业分析》中国对澳洲铁矿石项目的投资转趋审慎

记者 Sonali Paul和Manolo Serapio Jr 编译 戴素萍/李婷仪/兰秀娟

路透墨尔本/新加坡3月8日电---中国对澳洲铁矿石项目的兴趣急速下滑,因中国投资矿山、港口及铁路数以十亿计美元后,却未能削弱铁矿石产业三大巨头的力量.

这意味着澳洲小型的矿商不能再把中国视为理所当然的廉价资金来源,藉此协助因应高升的成本,而这也将把铁矿石转为供给过剩的潜在时程向后推迟.

几年前,中国的钢铁公司和金属交易商争相投资铁矿石项目,入股有远大抱负的铁矿石生产商,并尽可能地签订供应合同.

但迄今矿砂唯有来自Fortescue Metals Group (FMG.AX),以及中国中钢[SINOS.UL]在西澳最新中西部铁矿石带的其中一个项目.Fortescue目前一年输出逾5,000万吨的矿砂.

但其他的投资,像是Sinosteel Midwest的磁铁矿项目、中信泰富(0267.HK)的Sino铁矿,以及鞍钢(000898.SZ)在Karara铁矿石项目的股份都出了问题,导致其生产延宕且成本大增.

Sino铁矿项目即是最佳的例子.其预算在过去五年来已增加逾一倍至62亿美元,主要是因劳动力不足,设备、建筑材料的价格上扬,以及项目扩大所致.目前目标是在2012年底首次生产,较最初计画晚了两年.

此外,投资者变得益发挑剔、中国放款行对项目融资设定更高的门槛;同时澳洲也课征新税.

"中国钢铁厂商在海外铁矿石矿区的投资一直有进展,但投资也意味着要有报酬,"中国钢铁工业协会副会长王晓齐表示.

"我个人认为目前不适合投资海外,因投资成本很高,"他对路透表示.

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**更加挑剔**

2008-10年之间的投资案是由那些想减少仰赖大型矿商的企业所完成.巴西淡水河谷(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)、必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)等巨擘共占全球铁矿石交易供应量约三分之二.

这些铁矿石有60%是被中国买下,但中国仍渴望寻求其他供应源,根据去年北京当局制定的五年计划,目标是在2015年之前,使其铁矿石进口来源有半数为中企独资或合资的矿场,超越2011年时的15%.

但在好几个投资案进展缓慢之后,中国投资者越来越精挑其愿意支持的案子.那些进度迟缓的个案大多是昂贵的磁铁矿项目.

Norton Rose律师事务所合伙人James Stewart说,现在中国寻求的资产是赤铁矿,不但开采成本低廉、开采速度快,其产生的现金流还可用来开发磁铁矿脉.

"我们仍见到许多中国投资人的想要投资于各种项目的兴致,但他们现在正寻求优质投资."Stewart表示.

同时,中国银行也更加慎选融资对象,因它们此前支持的项目耗费成本及开发时间均超出预估.

"银行在放贷时采取更加审慎做法,难度越高的开采项目,可能更难筹到钱,"Stewart说.

不过,根据中国钢铁工业协会,铁矿石利润在好的投资案可达约46%.而去年中国钢企平均利润率仅为2.4%.

**市场有过剩之虞**

这些投资较小型矿商及开发案权益的人也应该考虑到,从中国钢铁需求增速放缓来看,市场可能很快就会出现过剩,而且速度料将超乎大矿企的预期.

中国周一将2012年经济成长率目标订在八年低位7.5%.中国钢铁工业协会周二时预估,中国今年钢铁产出成长仅4%,不及上年成长率8.9%的一半.

中钢协去年起草的钢铁工业十二五发展战略建议预测,到2015年的未来五年国内粗钢消费需求的年均增速在2.6-4.6%[ID:nSB1620017],较2005-2010年期间的年均增速11-12%大幅放缓.

"显而易见,中国东部的基础设施建设已经饱和.房地产业可能也接近饱和,"中国社会科学院钢铁政策研究员江飞涛表示.

他说,"虽然在过去几年中,西部的发展极为迅猛,但指望该地区发展一直保持如此之高速存在问题...因此我预计,像力拓和淡水河谷这样的矿业巨擘将要调整长期计划."

澳洲规模较小但野心勃勃的铁矿石生产商已制定出了计划,要在2016年之前实现年产3.65亿吨左右的目标.力拓预计,届时全球市场年需求量为16亿吨左右.

到那时,矿业三大巨头每年总产量料为约11亿吨,这未给中国公司可能寻求投资包括非洲等地的其他项目留下太大空间.

那些已开始运输矿石的矿商们正指望着,项目延迟至少在未来五年中能限制新的供应,并支撑价格.

Atlas Iron(AGO.AX)董事总经理David Flanagan表示,"在大宗商品价格方面,我们认为,整个铁矿石业扩张的进度将会落后."该公司计划在未来五年里实现铁矿石产量增加600%,至年产4,600万吨的目标.

Atlas Iron、BC Iron(BCI.AX)和OneSteelOST.AX等小型铁矿石生产商预计,即使铁矿石价格下跌,他们的增速依然会很快,而且亦会盈利,只不过产量仍占全球总产量的一小部分.

根据Metal Bulletin的数据,Atlas董事总经理David Flanagan和BC Iron董事总经理Mike Young均表示,他们预计铁矿石长期价格将跌至100美元左右,该水准是在2007年4月首次突破.

Flanagan称,"我料想价格不会跌至每吨78美元.就是不可能."(完)