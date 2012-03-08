《热点透视》苹果最新款iPad的进步对股东而言已经足够

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Cyran 编译 张明钧

路透纽约3月7日电---苹果(AAPL.O)最新款iPad的进步已经足够.这款新的平板设备搭载画质更为锐利的屏幕、能力更强大的芯片、以及更好的相机.新产品只能说带来了进步,而非革新.这可能会让一些期待有革新创举的科技迷失望.但证诸历史,这样的改变对于苹果股东而言已经足够.

当目前由库克(Tim Cook)领导的苹果在10月推出第五世代的手机iPhone 4S时,当时也出现类似的失望之情.iPhone 4S的芯片速度更快、语音辨识软件以及影像功能均有不错的改善,但当时许多人预期的是全新的设计及搭载第四代行动通讯网络(4G)功能.当苹果高管在舞台上展示iPhone 4S时,该公司股价大跌5%.

然而许多投资人及粉丝常忽略的一点是,技术进步通常只是距离完美更进一步而已.革新的产品通常会被划分到全新的产品类别之中.这也就是当初第一版iPhone所跨出的一大步看起来像是量子跳跃,而iPhone 4S及第三版iPad相较起来显得相对平淡无奇的原因.

然而iPhone 4S获得极大成功.上一季售出的3,700万支手机带来了超过240亿美元的营收.而自从五个月前发表iPhone 4S以来,苹果市值增加近五成.背后的原因并不复杂.其改进的程度已经足以让许多苹果粉丝升级,同时也吸引许多新的客户上门,特别是像是中国这类不断成长的市场.

类似的状况应可以套在全新iPad上.这是前一代的强化版.更重要的是,其整体而言要胜过竞争对手的产品.在迅速扩张的平板电脑市场中,苹果已经拿下最大的市场份额,上一季的销量达1,540万台.第三代iPad可能不会像第一代甚或第二代产品那样令人惊叹连连,但却足以让苹果保持其领先地位,其推动成长的力道将可以符合股东们的期待.(完)