《热点透视》菲亚特执行长呼吁欧盟解决汽车业问题,堪称蠢构想

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon; 编译 蔡美珍

路透伦敦3月7日电---这么绝妙又简单的构想,以前居然没人想到,那可真是奇怪.为了解决欧洲汽车业庞大的产能过剩问题,意大利菲亚特(Fiat,飞雅特)FIA.MI执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)认为,欧盟应该直接负责监督在欧陆各地关闭厂房.马尔基翁内强调,这种削减产能作法必须按照比例,理由是"每家都应该受到相同的削减".

马尔基翁内的挫折感不难理解.欧洲汽车业高层似乎认同分析师的估计数字,欧洲产能过剩幅度约达20%.但多数汽车厂商表现的态度,好像解决问题都是对手的责任.与此同时,在两大汽车生产国--法国及德国,政府正竭尽全力避免关厂和裁员,紧贴着区隔干预主义及非法妨碍竞争的界线.意大利政府原本也是类似作法,不久前才有所改变,终于稍微放手让马尔基翁内有更大权力管理菲亚特.

不过马尔基翁内的最新构想很蠢.一次全面性齐头式的产量削减,只是让汽车业的问题以比较小的规模重新上演,而且这会创造出一个由欧盟背书的联合垄断集团.欧盟的角色不是去整并及冻结任何市场结构.而是要去鼓励不同企业之间的变动竞争.全体一致减产的作法,会同时惩罚优秀及劣质业者:举例来说,为什么德国福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)要因为自己的强劲表现而受到惩罚?到最后,或许有一两家汽车厂商必须关门.欧盟采取类似苏联的强制手段,只是延后面对这个现实.

欧洲汽车业必须设法承认需要自行重整.政府当局必须避免妨碍.欧盟执委会的工作是确保维持竞争,不让变相补助扭曲市场.执委会也必须确保政治压力不会阻挠企业管理高层去做该做的事--例如,法国制定了多重障碍,阻止企业将生产移往工资较低的国家.如果欧盟管好自己的事不越界,汽车厂商就能做好他们的事.越俎代庖将会制造混乱,而非化解问题.(完)