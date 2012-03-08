〔路透调查〕英镑/欧元在未来一年将保持稳定,但仍将受欧洲情势牵制

路透伦敦3月7日电---根据路透对外汇分析师的调查,英镑兑欧元在未来一年中将保持稳定,或许更具韧性,但仍会受欧元区情势的影响.这些分析师所持观点多半与一个月前的观点一致.

调查走访的约60名策略师和分析师预计,欧元兑英镑一个月、三个月、六个月和12个月后的报价均在0.83英镑左右,与上月调查的结果一致.

欧元兑英镑EURGBP=周三报0.8360英镑,低于0.85英镑附近的2月高位,当时出炉了一些十分向好的经济景气数据,使人们愈加期待欧元区可能避免衰退,或仅陷入非常温和的衰退.

周四为希腊主权债重组的最后期限,可能会是影响欧元兑英镑未来走势的关键因素.

希腊政府需与民间投资者达成一项对获得1,300亿欧元(1,700亿美元)新援助至关重要的协议,以避免无序违约.

"鉴于欧元兑英镑已大幅下滑,近期该货币对很可能会反弹至0.8400-0.8420,"摩根大通欧洲外汇策略部主管史坦纳表示.

"但希腊债务置换这一题材一旦消散,焦点将回到令欧元兑英镑持续承压的欧元区经济基本面上."

分析师们认为,今年英国将勉强避免衰退,不过在今年下半年之前,欧元区看似可能会在经济温和萎缩期中颠簸而行.

根据是项调查,英镑兑美元GBP=亦看似会保持在狭窄区间内交投的状态,在未来12个月内在1.55-1.57美元间交投,这与过去数月的调查结果几近相同.(完)