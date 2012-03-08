《情景推测》日本央行会议料延长成长性产业贷款方案,强调宽松立场

* 事件:日本央行政策会议

* 时间:3月12-13日,政策决议将于3月13日0330-0500GMT公布

* 料维持政策利率在0-0.1%不变

* 日本央行料将延长成长性产业贷款计画

路透东京3月8日电---日本央行料将延长一项针对成长性产业的贷款方案,并强调央行已做好准备,未来几个月若有必要会采取更多货币刺激措施,希望这些表态足以暂时化解政界要求更多作为的压力.

若希腊换债谈判破裂,且严重冲击金融市场,央行政策委员会或许有可能会连续第二个月讨论放宽政策.

日本央行上个月意外放宽货币政策,推升股市后,一些议员要求央行再提供一次"爆炸性"刺激.

但许多央行官员认为,目前央行已经做好本分,日圆汇率稳稳低于纪录高位,央行宁愿按兵不动,除非周五的美国就业数据或希腊情势的新变化重燃日圆避险买盘.

以下是3月12-13日会议的可能结果:

**延长贷款方案,维持政策不变**

可能性:极大

日本央行愈来愈深信日本经济将在春季左右恢复温和复苏,因民间消费持稳,产出增加,且出口料将随着欧美低迷气氛消退而改善.

日本央行上个月将资产购买及放款方案规模扩大10兆(万亿)日圆,使日圆跌至九个月低点后,市场压力也有所减轻.

日本央行必须在今年结束前买进20兆日圆资产,以达成65兆日圆的新目标,这并不容易,因为日央行的一些标购已经无法吸引足额投标,透露出央行挹注现金已超出市场吸纳能力.

日本央行这次会议或许不会再提高资产购买目标,而是透过会议声明或会后总裁记者会,承诺必要时将进一步行动.

日本央行也很有可能会另行延长一项3.5兆日圆贷款方案,鼓励银行资助成长性产业.这项方案在2010年6月设立,是提振日本经济成长潜力及对抗通缩的长期性计画.

央行不会扩大相关资金池规模,但会将一项5,000亿日圆银行授信额度延长约一年.

市场反应:公债收益率(殖利率)或日圆料不会有大幅变动.

**透过资产购买基金放宽政策**

可能性:较低

上个月日央行放宽政策对拉低日圆及推升股价的效果甚佳,以致于有些议员要求再接再厉.在通缩压力持续不退之下,央行设定1%的通货膨胀率目标,仍显得难以达成,这让央行难以抵抗外界施压.

即使没有政治压力,日央行现在似乎也愿意更加频繁采取行动,以支撑经济复苏及达成物价目标.

若希腊换债谈判破裂或美国就业数据欠佳打击市场信心,则央行内部的悲观派人士或许会要求进一步放宽政策,而且也有可能获得委员会通过.

如果央行要采取行动,最有可能的选择将是扩大资产购买方案,扩大部分多数将用于购买公债或上市交易基金(ETF).

市场反应:日圆及公债收益率可能下跌,股价可能上涨.但影响或许会小于2月,因许多市场人士现在预期日央行会更频繁放宽政策,以达成新的通胀目标.(完)