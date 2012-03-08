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亚洲 | 2012年 3月 8日 星期四 14:11 BJT

《外汇动态》停损卖盘打压美元/披索,关注42.60支撑位--交易商

0556GMT--美元/菲律宾披索PHP=PDSP下跌,交易员表示,因投资者出脱美元多头部位以停损.美元/披索下跌0.5%至42.650.

一欧系银行驻马尼拉的交易员表示,美元/披索一跌穿42.700,市场人士便卖出美元.美元/披索的趋势线支撑位在42.716.

该交易员并称,美元/披索还有续跌的空间,最终可能跌至42.60和42.08.

"我倾向于逢高卖出,因为跌破42.60就证实了(下行趋势),"他表示.(完)

--编译 戴素萍;审校 丁琦

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