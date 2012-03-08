〔台湾汇市〕台币兑美元终止连四跌收升3.8分,因希腊换债有望完成

路透台北3月8日电---台币兑美元TWD=TP周四收高3.8分,结束连四日下跌格局.因市场乐观看待希腊的换债结果.在台股止跌回升带动下,外资转为小幅汇入,但盘中也见油款等美元买盘,抵销台币升值力道.

汇银人士指出,虽然台币止贬回稳,但仍不脱区间整理走势.由于明日中国将公布2月消费者物价指数(CPI)、美国也将公布非农就业数据,市场观望气氛料将升高,汇价区间仍看在29.450-29.550.

"台股涨,外资有卖一些美元,但进口商也在29.490-29.500间买."一位本地银行交易人士表示.

交易员并指出,盘中有见到央行进场,但数量相当有限,"老大近期两边都做,今天是出来挡一下."

他们认为,近日台币对美元仍不脱盘整格局.观察重点在于全球经济局势的演进,是否持续提高投资人的风险胃纳,才有进一步推升台币的机会.

台湾股市周四收涨1.03%,结束四日连跌的局面,外资及陆资在台股反卖为买,共买超11.76亿台币,终结了连续四天卖超.[ID:nST0509485]

希腊一名政府官员周四称,与民间投资者交换债券的计划获得热烈参与.今日2000GMT是投资者接受换债的截止时间.换债协议是对希腊获得1,300亿欧元国际援助的一项关键要素.[ID:nSB2022219]

韩国韩元兑美元KRW=周四中止连三天跌势,希腊将如期重组债务期望再起,加上美国就业数据令人振奋、且当局干预的担忧减弱,均扶助韩元.

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