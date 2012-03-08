〔台湾债市〕10年期殖利率小升,前低测试未果后连两日浮现获利了结

路透台北3月8日电---台湾10年新券101/5殖利率周四小幅收升,继本周稍早触及波段低点后,在台股扬升下,债市则是连续第二天浮现获利了结卖盘.不过,资金面充沛下,台债支撑不弱.

交易商指出,这两天可见部份券商调节出脱部位,但卖压并不重,而在冷券市场的买盘气氛也颇热络,均反应出资金多筹码少的多头基本面;只是10年期殖利率本周这一小波短线走跌并逼近前低后,追价缩手,转而等候明天美国非农就业数据及下周二的20年期公债标售.

"如果非农数据没有什么意外,大概就要等20年券,看标完的结果,"一证券商交易人士称.

交易商预期,明日101/5殖利率大致将在1.25-1.26%盘整.

台湾股市周四收涨1.03%,由银行股领涨,因市场传言称政府将提高陆银参股的投资上限;另外,苹果(AAPL.O)供应商股票上涨.加权股价指数.TWII涨81.48点,报7,984.56点,结束四日连跌局面.

美国公债价格周三下跌,因优于预期的美国就业数据,以及希腊将获得债权人足够支持避免违约的乐观情绪降低了公债的避险买需.指标10年期美国公债US10YT=RR收益率(殖利率)报1.97%,周二尾盘报1.94%.收益率仍然非常接近自11月初以来的主要区间1.79%-2.17%的中段.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +0.18 0.9618 0.9580-0.9650 10.5

10 101/5 A01105=TWO +0.15 1.2555 1.2518-1.2580 359.5

* 表示创该券交易以来殖利率日低

上述交易商指出,台债逢殖利率反弹再接的操作模式不变,但反之目前101/5在1.25%以下进一步积极追多动能不够充份,除了美国非农就业数据及下周二的20年期公债标售的近期因素外,下下周的发债计划与央行季度会议前,也可能让交投陷入观望.

虽然他个人预期殖利率还有再破前低的机会,不过可能是以"进三步退两步"的步调向下测试.

另一银行交易人士指出,央行存单发行余额逼近7兆台币,意谓着银行间资金去处不多,除非有重大的利率反转讯号,否则台债筹码不太容易有大的停损潮;预期要待下半年多空方向会比较明确,不论是续多还是转空.

央行将在下周二标售20年101/乙一期公债,金额400亿台币,16日交割.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2555

5 101/1 A01101=TWO 0.9618

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)