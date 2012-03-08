全球外汇市场3月9日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
3月8日(四)
2350 - 日本2月货币供给
3月9日(五)
-- - 日本内阁会议,会后日本财务大臣安住淳记者会
0030 - 澳洲1月商品/服务贸易收支
0700 - 德国2月消费者物价指数(CPI)及消费者物价调和指数(HICP)终值
0700 - 德国1月贸易收支及进出口
0745 - 法国1月工业生产
0900 - 意大利1月工业生产
0930 - 英国1月工业生产和制造业产出
0930 - 英国2月生产者物价指数(PPI)投入物价和产出物价
1330 - 美国1月国际贸易收支
1330 - 美国2月就业报告
1500 - 美国1月趸售(批发)库存
1530 - 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标
1530 - 美国财政部负责经济政策的助理部长Jan Eberly就2月就业报告举行简报
-- - 英国央行/市场研究机构GfK NOP 2月通胀意见调查
-- - 欧盟领导人通过电话会议,就希腊第二套救助计画做出最终决定
-- - 瑞典央行总裁英韦斯参加葡萄牙央行举办的会议
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
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