〔拉美经济〕成长正在加速,但需改革以提高生产力并降低赤字--IIF

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
* IIF认为拉丁美洲经济成长积蓄动能
* 过度依赖中国贸易引发风险--IIF
* 需致力生产力改良,以维持成长
路透里约热内卢3月8日电---国际金融协会(IIF)周四指出,受益于货币刺激和全球形势趋稳,拉丁美洲的经济成长2013年应能加快至4.5%,但也有使这些国家为政策沾沾自喜之虞.
IIF在总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)提出的报告中表示,对于拉美原物料出口的需求也促其本币走强,凸显有必要进行改革以提高生产力并降低政府赤字.
"同时,更为强劲的宏观经济形势支撑了拉美承受外部冲击的韧性,使其相当幸运."报告称.根据报告,大宗商品价格正支撑拉美经济,但也掩饰了部分国家的不良政策.
IIF称,拉美复苏的一大风险在于中国经济转差.中国目前是巴西最大的贸易伙伴,也是拉美铁矿石、大豆和铜等原物料的主要客户.
"由于对大宗商品和中国的依赖度增加,因此需改善防御路线,防止贸易条件急遽且持续的损失."报告称."迄今仅智利构建了保护经济预防贸易冲击的可靠框架."
IIF表示,拉丁美洲经济今年平均应可成长3.7%,低于2011年的4%,因为欧债危机使出口减弱且损及信心.(完)
--编译 张若琪;审校 王兴亚
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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