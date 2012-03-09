《台湾报摘》--工商时报3月9日

* 头版头条:

--苹果电脑(AAPL.O)掌门人库克第二次粉墨登场为新iPad造势,由于本次改款幅度不大,不少消费者直指"太保守",非苹果阵营伺机而动.但分析师推估,今年iPad出货上看6,000至6,500万台,供应商主要以鸿海(2317.TW)等受惠大,电池、背光模组亦可受惠.

* 其他:

--台湾文建会主委龙应台上日首度到立院施政报告,文化创意产业化是朝野立委质询焦点.龙应台坦承挑战大,将在产业与文化内容、资本财团与微型创业、利润与价值三大拉锯战中求取平衡.主要从产业发展和提升国际竞争力两点把关.对台湾文创西进大陆,她也会提出全方位政策.

--两岸经济合作委员会(经合会)之下的产业合作小组会议,将在4、5月间举行,两岸幕僚单位正就面板、无线城市、低温物流、电动车与LED照明等五个分组,密切讨论合作方案.目前以LED照明进度最快,台方拟将试点计画扩大到山东等六省分.

--台湾金管会官员透露,今年国际证券管理机构组织(IOSCO)将在北京举行年会,台湾证期局长李启贤已确定出席,金管会主委陈裕璋今年不排除也会出席,届时就可能与大陆证监会主席郭树清会面.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容;审校 丁淑琴

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