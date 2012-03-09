《台湾报摘》--工商时报3月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--苹果电脑(AAPL.O)掌门人库克第二次粉墨登场为新iPad造势,由于本次改款幅度不大,不少消费者直指"太保守",非苹果阵营伺机而动.但分析师推估,今年iPad出货上看6,000至6,500万台,供应商主要以鸿海(2317.TW)等受惠大,电池、背光模组亦可受惠.
* 其他:
--台湾文建会主委龙应台上日首度到立院施政报告,文化创意产业化是朝野立委质询焦点.龙应台坦承挑战大,将在产业与文化内容、资本财团与微型创业、利润与价值三大拉锯战中求取平衡.主要从产业发展和提升国际竞争力两点把关.对台湾文创西进大陆,她也会提出全方位政策.
--两岸经济合作委员会(经合会)之下的产业合作小组会议,将在4、5月间举行,两岸幕僚单位正就面板、无线城市、低温物流、电动车与LED照明等五个分组,密切讨论合作方案.目前以LED照明进度最快,台方拟将试点计画扩大到山东等六省分.
--台湾金管会官员透露,今年国际证券管理机构组织(IOSCO)将在北京举行年会,台湾证期局长李启贤已确定出席,金管会主委陈裕璋今年不排除也会出席,届时就可能与大陆证监会主席郭树清会面.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容;审校 丁淑琴
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。