《台湾报摘》--经济日报3月9日

* 头版头条:

--距离希腊换债协议最后期限倒数计时,已有超过60%符合换债计画资格的希腊民间债权人暗示愿意参与,让希腊史上最大规模债务重整的成功机率升高.市场信心转为乐观.

* 其他:

--中国大陆下修经济成长目标、国际油价大涨对台湾影响大.行政院主计长石素梅昨日在立法院答询指出,中国大陆经济成长率如果下修到7.5%,台湾经济成长率将由3.85%下修到3.55%,下调0.3个百分点.石素梅另指出,全年平均每桶原油价格如果超过124美元,亦即较主计总处设定值上涨10%,而且全数转嫁,台湾经济成长率也将下调0.26个百分点,消费者物价上涨率将上调0.37个百分点.

--中国大陆LED户内外照明补助政策已出炉,在3月20日以前接受招标.光电协进会预估对台湾LED企业将有实质帮助,最大受惠者包括生产LED照明晶粒的晶电(2448.TW)、璨圆3061.TW、光鋐(4956.TW)等.

--华硕(2357.TW)美国及大陆销售火热,上日内部统计2月品牌合并营收比去年同期倍增,表现出色.分析师看好华硕本季营收季衰退幅度有机会控制在一成以内,表现优于预期,且3月还会比2月好.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 林妙容; 审校 乔艳红

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