《台湾报摘》--经济日报3月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--距离希腊换债协议最后期限倒数计时,已有超过60%符合换债计画资格的希腊民间债权人暗示愿意参与,让希腊史上最大规模债务重整的成功机率升高.市场信心转为乐观.
* 其他:
--中国大陆下修经济成长目标、国际油价大涨对台湾影响大.行政院主计长石素梅昨日在立法院答询指出,中国大陆经济成长率如果下修到7.5%,台湾经济成长率将由3.85%下修到3.55%,下调0.3个百分点.石素梅另指出,全年平均每桶原油价格如果超过124美元,亦即较主计总处设定值上涨10%,而且全数转嫁,台湾经济成长率也将下调0.26个百分点,消费者物价上涨率将上调0.37个百分点.
--中国大陆LED户内外照明补助政策已出炉,在3月20日以前接受招标.光电协进会预估对台湾LED企业将有实质帮助,最大受惠者包括生产LED照明晶粒的晶电(2448.TW)、璨圆3061.TW、光鋐(4956.TW)等.
--华硕(2357.TW)美国及大陆销售火热,上日内部统计2月品牌合并营收比去年同期倍增,表现出色.分析师看好华硕本季营收季衰退幅度有机会控制在一成以内,表现优于预期,且3月还会比2月好.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 林妙容; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。