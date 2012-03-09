《台湾重要政经日程》--3月9日-12月31日

==================今日重要政经消息====================== 3/9(五) --10:00 海基会21周年庆. --12:00 工商协进会理监事联席会议. --16:00 财政部公布2月税收统计. --16:20 央行公布1月银行衍生性金融商品交易量. --台积电( 2330.TW )公布2月营收. ==================近期重要政经消息====================== 3/13(二) --12:30 央行标售20年101/乙一期公债,金额400亿台币,16日交割. 3/20(二) --16:00 经济部公布2月外销订单,1月外销订单较上年同期衰退8.63%. 3/22(四) --16:00 央行召开第一季理监事会议. --16:00 主计处公布2月季调失业率,1月经季节调整后失业率为4.19%. 3/23(五) --16:00 经济部公布2月工业生产,1月工业生产较上年同期衰退16.46%. 3/26(一) --16:10 央行公布2月M2货币总计数,1月货币总计数M2年增率为5.22%. 4/4(三) --金融市场因清明节及儿童节休市一天 4/5(四) --16:00 主计处公布3月消费者物价指数(CPI),2月较去年同期成长0.25%. --16:00 央行公布至3月底的外汇存底,2月末为3,944.26亿美元. 4/9(一) --16:00 财政部公布3月进出口金额,2月出口较上年同期成长10.3%;进口则较上年同期成长1.3%. 5/1(二) --金融市场因劳动节休市一天 5/21(一) --16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元. 10/10(三) --金融市场因国庆日休市一天 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 注: * 代表新增内容.(完) --记者 林妙容; 审校 乔艳红