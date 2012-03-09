版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 08:22 BJT

〔日本数据〕2月M3货供额较上年同期增加2.5%--央行

路透东京3月9日电---日本央行周五公布,2月M3货供额较上年同期增加2.5%.

下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值,单位为百分比,部分前值可能已修正):

2月 1月 12月 上年2月

M2 +2.9 +3.1 +3.2 +2.4

M3 +2.5 +2.6 +2.6 +1.8

广义流动性 +0.3 +0.3 +0.4 -0.3

注:*为修正后数据.

参看完整表格,请点选(here)(完)

浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 张若琪;审校 王丽鑫

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐