〔电子产业〕美国司法部警告将控告苹果及出版商联手提高电子书价格

路透3月8日电---根据一位熟悉调查内情的人士说,美国司法部已警告苹果(AAPL.O)及五大美国出版商,准备对他们提起告诉,因其涉嫌联手提高电子书价格.

这位消息人士说,已有数家业者针对此项可能的反托拉斯诉讼协商和解.他并未获授权对外谈论此事.目前尚不清楚和解结果会如何.

这五家面临司法部提告的出版商是:哥伦比亚广播公司(CBS)(CBS.N)旗下部门Simon & Schuster Inc、Lagardere SCA(LAGA.PA)的Hachette Book Group、Pearson Plc(PSON.L)的Penguin Group (USA)、Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH旗下的Macmillan、以及新闻集团(NWSA.O)的HarperCollins Publishers Inc.

美国及欧洲官员已着手调查苹果及出版商是否联手哄抬电子书价格,阻挠对手例如亚马逊(AMZN.O)提供更便宜的电子书.

电子书出版商在2010年采行"代理模式",而苹果也差不多在那个时候推出iPad.

"代理模式"允许出版商为电子书定价,苹果则获得定价的30%.两者之间的协议实际上等于禁止其他零售对手以较低价格销售同一本书.

苹果及司法部发言人均不愿对此置评.HarperCollins和MacMillan尚未作出回应.Penguin及Simon & Schuster也不愿置评.

Hachette Books主管Arnaud Nourry周四表示,不会对进行中的司法程序做出评论.(完)