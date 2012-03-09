〔台湾经济〕今年成长率下修0.3个百分点,因中国调低成长目标--官方

路透台北3月9日电---台湾主计处官员周五表示,2月下旬时预估台湾2012年经济成长率为3.85%,预测前提是根据Global Insight的预估中国今年经济成长是8.1%,但先前中国下调今年经济成长目标至仅7.5%,依据模型推算将使台湾今年的经济成长率下修0.3个百分点.

据此推算,台湾今年的经济成长率可能由先前估计的3.85%下跌至3.55%.

此外,主计处预测科官员表示,先前在今年经济预测中,国际油价设定为OPEC报价是每桶112.6美元,但目前已涨升不少.

根据模型推估,若是以OPEC的油价涨升至每桶124美元,且台湾的中油以目前油价浮动机制如数反应油价调涨之下,则台湾今年经济成长率将因此再下调0.26个百分点;而今年的通膨率则将因此增加0.37个百分点.

中国国务院总理温家宝周一称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格(CPI)总水平涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.[ID:nSB2013371]

根据主计处先前预估,台湾今年的经济成长率3.85%,消费者物价指数年增率1.46%;出口金额年增率4.87%,进口金额年增率4.24%,民间消费金额年增率2.72%.

台湾央行将在3月22日召开第一季的全体理监事会议,目前各方多预估央行本次将维持利率不变,重贴现率维持在1.875%.(完)