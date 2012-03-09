《热点透视》德意志银行最高层改组,投资银行家出线

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen 编译 张若琪

路透伦敦3月8日电---投资银行家终于完成接管德意志银行(DBKGn.DE)的大业.这家德国集团的最新改组将公司业务和投资银行业务部门的主管拔擢至集团高层职位.这和新联席执行长Anshu Jain挑选自身团队有部分关系.但也证实,尽管这是危机后进行的改革,但交易和风险管理的才干依然不可或缺.

德意志银行的转变已进行了很长一段时间:从2002年Josef Ackermann接掌该集团最高职位起就已展开.他的任务是让德意志银行跻身全球性的讲英语的大投资银行实力集团.他成功了.2011年尽管市场迟滞且欧元区危机肆虐,但投资银行部门仍为德意志银行产生逾半收入.

在转型过程中,即便高阶管理层主要仍由德籍人士担任,或至少是说德语的人士,但德意志银行与德国的关系日趋紧绷.以德籍的Juergen Fitschen和印度出生的Jain取代瑞士人Ackermann,担任德意志银行联席执行长,就反映了这种紧张关系.

现在由哪方当家已无悬念.三名新入主管理委员会的高层中--风险长William Broeksmit、营运长Henry Ritchotte和欧洲执行长Stephan Leithner,只有一人是以德语为母语,但三人之前都在Jain底下做事.德意志银行也任命目前担任投行利率及大宗商品主管的Michele Faissola,为改造后的财富暨资产管理部门负责人.

这些拔擢部分是出于企业政治:新执行长希望围绕身边的都是些忠诚的副手.但其改变也反映出要经营大型金融机构需具备什么技能.和其他大型金融机构一样,即便是德意志银行也在一直设法扩大零售银行业务,目前对于了解并管理复杂交易风险的需求,甚于以往任何时候.

然而并非所有投资银行家都能在改组中获得安插:曾力图让德意志银行资产管理部门翻身的前股票交易员Kevin Parker就成了局外人.

而和德意志本身一样,该行的新班底将需证明其能适应后危机时代的世界.

相关背景:

--熟悉内情消息人士3月5日告诉路透,德意志银行将改组最高管理层,从投资银行部门提拔几名高管.

--三名高层主管将获晋升,至德意志银行的管理委员会.目前控管该行公司暨投行业务风险的负责主管William Broeksmit将成为风险长.

--目前为投行暨谘询顾问共同主管的Stephan Leithner将负责法律和合规部门,并担任德意志银行欧洲的执行长.

--目前担任公司暨投行业务营运长的Henry Ritchotte,将成为德意志银行集团营运长,主要负责技术和营运.

--消息人士称,在这波改组中,现任风险长Hugo Baenziger和营运长Hermann-Josef Lamberti料将去职.

--德意志银行还计画设立一个新的资产及财富管理部门,纳入其私人银行业务、其德国基金管理分支DWS,以及上市交易基金(ETF)业务.该部门将由Michele Faissola负责,Faissola目前是公司暨投行的利率及大宗商品主管.

--现任执行长Josef Ackermann预定5月德意志银行年度大会时卸任.Anshu Jain和Juergen Fitschen预备取代Ackermann,成为联席执行长.

--目前担任信用交易和新兴市场负责主管的Colin Fan,以及德意志银行亚洲执行长Rob Rankin,将成为公司暨投行部门联席主管.

--目前担任德意志银行资产管理业务负责主管的Kevin Parker,及财富管理业务负责主管的Pierre de Weck,在改组中均未居要职.德意志银行资产管理业务有部分正进行出售.(完)