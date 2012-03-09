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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 09:41 BJT

〔金属期市〕伦铜连续第三日上涨,关注等待中美经济数据

路透新加坡3月9日电---伦铜周五连续第三日上涨,因希腊换债协议得到普遍参与的消息激励市场;同时,投资人也屏息等待美国及中国将公布的数据.

不过铜价本周仍可能收跌,结束连续两周的涨势.此前大宗商品在周四普遍遭逢卖压,因市场担心希腊债务重组,以及中国调降今年经济成长率至八年低位7.5%打压市场信心.

0101GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.2%,每吨报8,350美元,但本周目前为止下跌2.7%.

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