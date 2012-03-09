《独家新闻》谷歌施压行动软件开发商使用其支付服务Google Wallet

路透旧金山3月8日电---搜寻引擎巨擘谷歌(GOOG.O)施压应用程式及行动游戏开发商,希望它们使用谷歌较昂贵的支付服务Google Wallet,试图复制苹果(AAPL.O)iOS平台成功的金融模式.

最近数月谷歌已警告几家程式开发商,如果他们继续使用其他支付方式--例如PayPal、Zong及Boku--那么他们的应用程式将会从Android Market上消失.开发商、行动游戏业及线上支付业的公司高层及投资人均表示确有其事.

开发商说谷歌想简化消费者支付,希望付费下载应用程式的数量增加能够抵销较高的成本.谷歌的支付服务对每件交易的抽佣比一些竞争对手更高.不过谷歌的做法也显示,它正运用在行动应用程式市场的强势地位来推广其自行开发的服务.

"虽然谷歌此举看似蛮横,却可减少在Android Market付费下载应用程式时的摩擦,从而让使用者更具价值,"Appsperse执行长Hugo Troche说.

谷歌发言人周四被问及此事时不愿置评.(完)