〔台湾债市〕RP利率持稳,下周紧缩因子少料调度平顺

路透台北3月9日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五不变.投信、寿险及一般企业资金供应充裕,交易商以到期续作为主,要找新钱也不难.

展望下周,资金调度人士指出,除周五有20年期公债交割外,市场并无特别紧缩因子,加之周一有300亿台币的公债到期资金拨款入账,料市场资金供应不虞匮乏.整体而言,在央行召开理监事会议前,市场应能平稳度过,RP利率也能持于原有区间.