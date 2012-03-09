〔台湾新债〕台电下周三将首度招标110亿台币无担债,期限五、七及10年

路透台北3月9日电---台湾最大公司债发行单位--台湾电力公司周五表示,将在下周三(14日)招标五、七年及10年无担保公司债,金额计划110亿台币,为其首度标售无担债.

本次台电债可依投标结果增额发行50%或减额发行30%.其中,五年券为30亿台币、七年券为30亿台币,10年券为50亿台币.

此为台电首度标售无担保公司债,因台湾立法院已在去年底通过国营事业管理法修正案,国营事业不需为了发行公司债找担保银行保证,因此每年可以省下不少保证费用.[ID:nST0425722]

一消息人士此前曾对路透表示,在电价无法合理调高下,预估台电今年亏损将高达1,000亿台币.但不会因此扩大公司债发行规模,今年预计发行900-1,000亿台币无担保公司债,与去年的922亿相当.[ID:nSH0095493]

台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完)