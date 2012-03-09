〔台湾新债〕台电下周三将首度招标110亿台币无担债,期限五、七及10年

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北3月9日电---台湾最大公司债发行单位--台湾电力公司周五表示,将在下周三(14日)招标五、七年及10年无担保公司债,金额计划110亿台币,为其首度标售无担债.
本次台电债可依投标结果增额发行50%或减额发行30%.其中,五年券为30亿台币、七年券为30亿台币,10年券为50亿台币.
此为台电首度标售无担保公司债,因台湾立法院已在去年底通过国营事业管理法修正案,国营事业不需为了发行公司债找担保银行保证,因此每年可以省下不少保证费用.[ID:nST0425722]
一消息人士此前曾对路透表示,在电价无法合理调高下,预估台电今年亏损将高达1,000亿台币.但不会因此扩大公司债发行规模,今年预计发行900-1,000亿台币无担保公司债,与去年的922亿相当.[ID:nSH0095493]
台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。