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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 13:57 BJT

〔澳洲股市〕收升1%,受中国数据及希腊换债消息所提振

路透悉尼3月9日电---澳洲股市周五上涨1%,材料股和能源股领涨,因中国通胀数据低于预期,且有迹象显示希腊向避开违约更进一步.

尽管今日上涨,但乐观情绪不足以力挽本周下跌1.4%的颓势.

中国公布2月消费者物价指数(CPI)同比增幅意外急降至20个月低位3.2%,给北京当局创造在必要时放松政策的空间.

最新数据显示,指标S&P/ASX 200指数上涨40.96点至4,212.0点.周四上涨0.7%.(完)

--编译 戴素萍;审校 王丽鑫

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