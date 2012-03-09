〔台湾央行〕共发行2,132亿台币存单,发行余额减少333.5亿

路透台北3月9日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,132亿台币存单,相较存单到期金额2,465.5亿,存单发行余额减少333.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:30天期1,940亿台币,利率为0.87%;91天期131亿台币,利率为0.93%;182天期61亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行3,312亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,205.9亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周四当日超额准备为56亿台币,累计超额准备为负278亿台币,加计前期1%的超额准备为583亿台币.(完)