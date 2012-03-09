〔台湾央行〕进口成本上扬传递至零售端,将视景气与物价调整货币政策

路透台北3月9日电---台湾央行周五送交立法院报告中指出,去年下半年以来台湾出口成长减缓较中国大陆、韩、星等国明显.去年去年民间消费温和成长,但进口成本上扬逐渐传递至零售端.未来央行将视景气与物价变动,将弹性调整货币政策.

此外,台湾央行也表示,房地产市场交易量萎缩,价格回跌.

央行总裁彭淮南周一上午九时应立法院财政委员会邀请,将出席立法院做业务报告.

央行预定3月22日召开全体理监事会议的议息会议0目前分析师多认为,央行首季仍将维持重贴现率在1.875%不变.这是三年多以来的利率高位.

根据主计处先前预估,台湾今年的经济成长率3.85%,消费者物价指数年增率1.46%;出口金额年增率4.87%,进口金额年增率4.24%,民间消费金额年增率2.72%.

但台湾主计处官员周五表示,2月下旬时预估台湾2012年经济成长率为3.85%,预测前提是根据Global Insight的预估中国今年经济成长是8.1%,但先前中国下调今年经济成长目标至仅7.5%,依据模型推算将使台湾今年的经济成长率下修0.3个百分点.

另外,若国际油价OPEC由原设定的112.6美元/桶,涨升一成至每桶124美元,则台湾的经济成长率将再下修0.26个百分点,CPI年增率预料也将增加0.37个百分点.