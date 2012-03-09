〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收升,交投观望静待美国非农数据公布

路透台北3月9日电---台币兑美元TWD=TP周五微幅收升2.3分,为连续第二日升值.受到希腊换债协议安全过关鼓舞,提振亚洲股汇市接连上扬;不过美国非农就业数据公布在即,市场观望气氛浓厚.

汇银人士指出,盘初反应国际美元弱势,海外无本金交割远期(NDF)换汇点转为折价,外资汇入力道偏强;不过,进口商和油款的美元买盘随后进场,加之台股今日仅小幅收红,外资卖盘追价意愿不足,出口商对目前价位也兴致缺缺,令盘势再度陷入胶着.

"感觉今晚美国非农(就业数据)不错的机会大,美元可能转弱."一位本地银行交易人士称.

不过,市场人士也强调,近日外商买卖皆有,甚至不少以日内交易(day trade)为主,在外资缺乏大幅进出下,台币若要走出区间盘局仍有难度,先观察稍晚美股如何解读非农就业数据,预估台币下周区间应落在29.40-29.60元间.

台湾央行周五指出,近几年来当CPI年增率上升时,台币汇率升值,有助减缓物价上扬压力.当经济成长率下降时,台币汇率贬值,则有助提振国内景气.新台币有效汇率指数大抵反映景气循环及物价之变动,有助总体经济金融之稳定.[ID:nST0509963]

交易商对此表示,报告显示央行不乐见汇价过度波动,今日即见央行分别将美元买单及卖单分别挂于29.40元及29.57元附近,小幅调节台币走势.

台币兑美元周五收在29.504元,较前一周贬值4分,或0.14%;累计今年以来台币已升值2.66%,因此前热钱回流亚洲新兴市场.

台湾股市周五收盘小幅上扬0.39%,至8,016.01点;外资及陆资在台股买超24.46亿台币,已连续两日买超,上交易日为买超11.76亿.[ID:nST0509925]

美国经济料在2月连续第三个月创造稳固的就业增长,这将进一步降低美国联邦储备理事会(美联储,FED)出台更多货币刺激措施的可能.路透调查显示,雇主料在2月增加21万个就业岗位,失业率料持稳在8.3%的三年低点.[ID:nSB2018653]

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