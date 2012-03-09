(重发)〔金属期市〕伦敦期铜上涨1%,中国数据擦亮需求前景

(重发以调整段落顺序)

路透新加坡3月9日电---伦敦期铜周五连续第三个交易日走高,此前数据显示中国通胀创下20个月低点,令人期待中国将进一步放宽政策,从而刺激这全球最大铜消费国的需求.

希腊换债获致成功的结果,亦对工业金属及其他风险资产带来助力,而今日稍晚将迎来美国重要的就业数据.

中国国家统计局周五公布,2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至3.2%,创下自2010年6月来最低位;上月为上升4.5%.分析师普遍预计,通胀在上半年将处于下降通道,为实施偏宽松的政策提供空间.[ID:nSB2020183]

此外,中国1-2月工业增加值和消费品零售额同比增速均低于预期,其中,工业增加值创下自2009年7月来新低.[ID:nSB2020185]

咨询公司AME Group分析师Matt Fusarelli称:"我们将看到决策者放松部分货币管制的欲望升高,从而使建设项目得到更多资金支持."

"尽管还得过一段时间才能反映到实质的物料消费上,但这种预期应会对未来几周股价构成极大的利好."

0707GMT时,三个月期铜CMCU3上涨1.1%,报每吨8,420美元,在前几天跌破200日移动均线后重返上方.目前该均线切入位约在8,369.

但本周期铜仍下跌近2%,为五周里第三个周跌幅.

上海期货交易所主力6月合约SCFcv1攀升1.7%,收于每吨60,520元人民币.

中国铜价升水较低,上海保税区铜库存处于近10年高位,这暗示中国供应过剩,需求低于预期.

上海一名实货交易员称,目前上海保税区仓库铜价较LME现货铜升水为每吨30-60美元.

预期上海铜库存本周进一步增多.

投资者关注周六中国进口数据,以及周五美国非农就业报告.

0707 GMT基本金属价格:

金属 最新报价 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

LME期铜 8420.00 90.00 +1.08 10.79

上海期铜 60520 1020 +1.71 9.32

COMEX期铜 382.45 3.35 +0.87 11.31

LME期铝 2221.75 15.75 +0.71 9.99

上海期铝 16310 80 +0.49 2.93

LME期锌 2062.00 13.00 +0.63 11.76

上海期锌 15890 160 +1.02 7.40

LME期镍 19015.00 215.00 +1.14 1.63

LME期铅 2141.00 17.00 +0.80 5.21

上海期铅 15970.00 160.00 +1.01 4.48

LME期锡 22712.00 -38.00 -0.17 18.29

LME/上海套利价差^ 1790

注:上海期货交易所报价为元(人民币)/吨,LME报价为美元/吨,COMEX报价为美分/磅

上海和COMEX合约为交投最活跃的月份

^ 套利价差的计算方法为:伦敦三个月期铜价格换算为人民币并加上17%的增值税,再减去上海三个月期铜价格.(完)

--编译/审校 张明钧/程琳/艾茂林

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