〔台湾债市〕10年期殖利率连三天收升,短多出场旁观美台央行动向

路透台北3月9日电---台湾10年新券101/5殖利率周五连续第三天收升,上半周的跌幅几乎接近全数回吐,不过,虽然短多选择出场,在靠近标售利率时承接买盘并不弱;下周在观望美国利率会议等不确定性因素下,预期盘势将持续偏向区间整理.

交易商指出,在101/5上周六标售后,银行得标比重较高的结构,吸引不少券商等买盘追进.然而,随着殖利率跌破1.25%,进逼去年12月的前低之际,获利了结卖盘随之出笼,不过,接近标售利率1.265%附近有见承接买盘;在暂时不见显着利空因子下,资金面利多仍将令交易员倾向区间操作.

"短线(进场)都是做'交代',下礼拜就看美债,再不就是等发债计划出来后,直接等着玩101/1增额券发行前交易,"一票券商交易人士称.

交易商预期,下周101/5殖利率大致将在1.25-1.28%盘整.

央行总裁彭淮南下周一将附立法院报告.据今日送至立法院的书面报告指出,去年下半年以来台湾出口成长减缓较中国大陆、韩、星等国明显.去年去年民间消费温和成长,但进口成本上扬逐渐传递至零售端.未来央行将视景气与物价变动,将弹性调整货币政策.[ID:nST0509927]

下周二将标售20年101/乙一期公债,金额400亿台币,16日交割.美国联邦公开市场委员会(FOMC)亦将在下周二召开政策会议.

台股收升0.39%,跟随全球股市涨势.加权股价指数.TWII收涨31.45点至8,016.01点,本周收低1.2%.

美国公债价格周四收跌,因围绕希腊债务交换的乐观情绪激励投资者转向风险资产,离开避险的美国公债.指标10年期美国公债US10YT=RR价格跌13/32,殖利率报2.02%,周三尾盘报1.98%.收益率距离自11月以来的交投区间1.79%-2.17%的中部不远.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO -0.33 0.9585 0.9585-0.9699 6.0

10 101/5 A01105=TWO +0.88 1.2643 1.2552-1.2655 547.0

另一证券商交易人士指出,近两日黄金及大宗商品等风险性资产的人气回温,亦为促使台债短多出场的原因之一;不过,他认为第一季的补券需求仍在,目前的殖利率水准暂时应有支撑.

对于下周的101/乙一期公债标售,他认为,终端买盘需求应该不差,气氛偏多.不过,票券商交易员另指出,这期券为乙类公债,而且券商现在对于"搭顺风车"的风险意识较高,所以标售结果对于其他现券走势的影响可能有限.

而紧接着下下周,3月22日的台湾央行会议,以及3月23日财政部将布第二季公债发行细节,恐怕也会令交易员较为步步为营.

他们表示,虽然市场普遍预期央行这次将维持利率不变,但其会后声明对于景气及政策前景的说法备受关注,市场将从中寻求货币政策方向的暗示.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2643

5 101/1 A01101=TWO 0.9585

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)