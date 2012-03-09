欧元/美元:昨日欧元大涨使之回到1.3290美元水准,刚好收在100日均线上,这意味着可能续涨至1.3370,这是1.3490双重顶型态的突破水准.可能性较高的走法仍是回落至1.2625/1.3485涨势的50%费波纳奇回档位1.3050,并下探2月低点1.2975.

英镑/美元:此间未跌破1.5700水准,英镑因而回弹至1.5830/40区域.需注意的是,200日均线切入位在1.5890,这仍是再度上探1.6000区域的关键阻力水准.1.5700区域及100日均线仍为主要支撑,但最重要的价位仍为2月低点1.5645以及1.5660区域附近的55日均线.若跌破这些水准,可能进一步大跌至1.5530及1.5420.