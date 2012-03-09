芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透伦敦3月9日电---以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:昨日欧元大涨使之回到1.3290美元水准,刚好收在100日均线上,这意味着可能续涨至1.3370,这是1.3490双重顶型态的突破水准.可能性较高的走法仍是回落至1.2625/1.3485涨势的50%费波纳奇回档位1.3050,并下探2月低点1.2975.
美元/日圆:周线收盘位置再度成为重要关键.只要我们收在一目均衡云区81.00上方,应该会朝82.85水准迈进,这是从2010年高点95下跌至75.30的38.2%回档位.两大关键支撑水准位于本周低点80.60附近及上周低点80.00.
英镑/美元:此间未跌破1.5700水准,英镑因而回弹至1.5830/40区域.需注意的是,200日均线切入位在1.5890,这仍是再度上探1.6000区域的关键阻力水准.1.5700区域及100日均线仍为主要支撑,但最重要的价位仍为2月低点1.5645以及1.5660区域附近的55日均线.若跌破这些水准,可能进一步大跌至1.5530及1.5420.
纽约 当日 今年来 2011年
0815GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3214 1.3270 -0.42 +2.08 1.2945
美元/日圆 JPY= 81.51 81.59 -0.10 +5.94 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 107.72 108.31 -0.54 +8.19 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9121 0.9084 +0.41 -2.72 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5797 1.5824 -0.17 +1.69 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9903 0.9906 -0.03 -2.85 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0623 1.0643 -0.19 +3.89 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8239 0.8240 -0.01 +5.85 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 86.600 86.830 -0.26 +10.12 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.160 67.300 -0.21 +12.25 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 128.75 129.16 -0.32 +7.71 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2883 1.2896 -0.10 -1.85 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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