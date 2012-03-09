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亚洲 | 2012年 3月 9日 星期五 17:57 BJT

更正:《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减468亿台币

(更正:第二个表格91天期及182天期发行量总计应分别为809.4亿及309.6亿)

路透台北3月9日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减468亿台币,央行存单未到期余额为6兆9,205.9亿台币.上周存单发行量净减195.9亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

3月5日(一) 3,970.00 3,470.50 -499.50

3月6日(二) 53.50 726.00 +672.50

3月7日(三) 4,082.00 3,418.50 -663.50

3月8日(四) 2,956.00 3,312.00* +356.00

3月9日(五) 2,465.50 2,132.00 -333.50

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总 计 13,527.00 13,059.00 -468.00

注:1,000亿台币含364天期

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

3月5日(一) 206.00 105.50

3月6日(二) 50.40 23.60

3月7日(三) 286.00 67.50

3月8日(四) 136.00 52.00

3月9日(五) 131.00 61.00

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总 计 809.40 309.60 (完)

--记者 张雅菁; 审校 曾祥进

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