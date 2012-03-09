更正:《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减468亿台币

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(更正:第二个表格91天期及182天期发行量总计应分别为809.4亿及309.6亿)
路透台北3月9日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减468亿台币,央行存单未到期余额为6兆9,205.9亿台币.上周存单发行量净减195.9亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
3月5日(一) 3,970.00 3,470.50 -499.50
3月6日(二) 53.50 726.00 +672.50
3月7日(三) 4,082.00 3,418.50 -663.50
3月8日(四) 2,956.00 3,312.00* +356.00
3月9日(五) 2,465.50 2,132.00 -333.50
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总 计 13,527.00 13,059.00 -468.00
注:1,000亿台币含364天期
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
3月5日(一) 206.00 105.50
3月6日(二) 50.40 23.60
3月7日(三) 286.00 67.50
3月8日(四) 136.00 52.00
3月9日(五) 131.00 61.00
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总 计 809.40 309.60 (完)
--记者 张雅菁; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。