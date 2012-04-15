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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 07:56 BJT

〔台湾货币市场〕4月16日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月16日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期4,928.60亿台币.

紧缩因素:

--央行料发行存单.

=======================================================

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期2兆8,109.20亿台币:

       04/17 2,548.00亿

       04/18 3,104.00亿

       04/19 470.50亿

       04/20 3,324.50亿

       04/21 2,670.00亿

       04/22 677.00亿

       04/23 77.00亿

       04/24 2,054.50亿

       04/25 1,041.00亿

       04/26 2,515.00亿

       04/27 1,216.00亿

      *04/28 2,700.00亿

       04/29 778.00亿

       04/30 124.00亿

       05/01 170.00亿

       05/02 3,946.20亿

       05/03 693.50亿

--公债付息40.83125亿台币:

       04/21 89乙1期12息 19.68125亿

       04/23 88乙1期13息 21.15000亿

--国库券到期250亿台币:

04/30 财100-8 250.00亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--4/20:财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币,4月19日标售.

--4/27:101/2R期20年期公债发行,金额为400亿台币,4月24日标售.

--5/02:财101-2期182天期国库券发行,金额为250亿台币,4月30日标售.

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.

注:* 表示更新. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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