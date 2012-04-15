〔台湾货币市场〕4月16日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透台北4月16日电---台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下:
宽松因素:
--央行存单到期4,928.60亿台币.
紧缩因素:
--央行料发行存单.
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(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期2兆8,109.20亿台币:
04/17 2,548.00亿
04/18 3,104.00亿
04/19 470.50亿
04/20 3,324.50亿
04/21 2,670.00亿
04/22 677.00亿
04/23 77.00亿
04/24 2,054.50亿
04/25 1,041.00亿
04/26 2,515.00亿
04/27 1,216.00亿
*04/28 2,700.00亿
04/29 778.00亿
04/30 124.00亿
05/01 170.00亿
05/02 3,946.20亿
05/03 693.50亿
--公债付息40.83125亿台币:
04/21 89乙1期12息 19.68125亿
04/23 88乙1期13息 21.15000亿
--国库券到期250亿台币:
04/30 财100-8 250.00亿
--月底军公教薪饷拨款.
紧缩因素:
--4/20:财101-1期91天期国库券发行,金额为300亿台币,4月19日标售.
--4/27:101/2R期20年期公债发行,金额为400亿台币,4月24日标售.
--5/02:财101-2期182天期国库券发行,金额为250亿台币,4月30日标售.
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库.
注:* 表示更新. (完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市