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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 06:18 BJT

〔韩国数据〕3月进口物价年增率3.5%,创两年来最低增幅

路透首尔4月16日电---韩国央行周一公布数据显示,韩国3月韩圜计价进口物价年增率触及两年低位,进一步显示外部因素对本地消费通膨的压力减轻.

央行公布,韩国3月以韩圜计算的进口物价较上年同期上涨3.5%,低于2月的上涨5.2%,且为2010年3月年增率4.3%以来的最小增幅.

下表为韩国进出口物价数据细目(以韩圜计,未经季节调整):

3月 2月 1月 12月 11月

进口物价

较上年同期(%) 3.5 5.2 7.9 7.1 11.8

较上月(%) 1.7 0.5 0.8 0.3 -1.6

出口物价

较上年同期(%) 2.1 2.1 4.6 2.5 5.4

较上月(%) 0.5 -0.6 1.1 0.3 -2.3 (完)

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--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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