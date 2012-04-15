全球外汇市场4月16日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月16日(一)
0615 - 日本央行总裁白川方明在信托银行协会活动上发表简短讲话
0715 - 瑞士3月综合生产者物价指数(PPI)
0730 - 世界贸易组织(WTO)低度开发国家次级委员会会议
0800 - 意大利2月对欧盟国家贸易收支
0800 - 意大利2月对全球贸易收支
0900 - 欧元区2月贸易收支
1230 - 美国3月零售销售
1230 - 美国4月纽约联邦储备银行制造业指数
1300 - 美国2月整体资本流动
1400 - 美国4月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数
1400 - 美国2月企业库存
1630 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼和捷克央行总裁Miroslav Singer参加有关欧元对捷克经济的影响的小组讨论会
1630 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就"银行及经济展望"发表演说.
1930 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就"美国经和货币政策"发表演说.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 戴素萍;审校 蔡美珍
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市