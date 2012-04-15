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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 06:47 BJT

全球外汇市场4月16日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月16日(一)

0615 - 日本央行总裁白川方明在信托银行协会活动上发表简短讲话

0715 - 瑞士3月综合生产者物价指数(PPI)

0730 - 世界贸易组织(WTO)低度开发国家次级委员会会议

0800 - 意大利2月对欧盟国家贸易收支

0800 - 意大利2月对全球贸易收支

0900 - 欧元区2月贸易收支

1230 - 美国3月零售销售

1230 - 美国4月纽约联邦储备银行制造业指数

1300 - 美国2月整体资本流动

1400 - 美国4月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数

1400 - 美国2月企业库存

1630 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼和捷克央行总裁Miroslav Singer参加有关欧元对捷克经济的影响的小组讨论会

1630 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托就"银行及经济展望"发表演说.

1930 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就"美国经和货币政策"发表演说.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 戴素萍;审校 蔡美珍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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